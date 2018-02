La nouvelle BMW X4 2018 s’affirme avec son design coupé

C’est au tour de la BMW X4 de se voir renouveler après les changements apportés au X3. Cette nouvelle génération sportive est plus affirmée au niveau du style et offre une motorisation encore plus affutée. Elle sera dévoilée au salon de Genève dès le 8 mars.

Un design plus affirmé pour la BMW X4 2018

Le X4 offre une carrosserie qui ressemble à un coupé. Il sera le concurrent de la Mercedes GLC C et du sportif Porsche Macan. Cette génération se montre plus grand et gagne 8 centimètres, le dessin de ses optiques rappelle cependant le X2. Son intérieur reste fidèle au BMW X3 tout en apportant quelques améliorations propres à la gamme.

Le X4 possède une suspension surbaissée M Sport en série et une direction variable. Les versions M Performance apportent un différentiel actif, un freinage renforcé et de grandes roues de 20 pouces. La réduction de la masse permet une consommation qui sera de 5,4 à 9 l/100 km et les émissions de CO 2 seront de 142 à 209 g/km.

Une BMW X4 plus sportive

Le X4 offre une grande gamme de motorisations, il se décline en trois versions en essence et quatre en diesel. Ils sont tous couplés à une boîte automatique ZF ayant 8 rapports et une transmission intégrale xDrive. Le choix du diesel donnera la possibilité d’avoir deux 4-cylindres de 184 ch (xDrive20i) ou 252 ch (xDrive30i). En août, la marque mettra en vente le X4 M40i ayant un moteur 6 cylindres de 360 ch.

La nouvelle génération X4 prête à affronter tous les terrains :

Le diesel pour sa part intégrera deux 4-cylindres de 190 ch (xDrive20d) ou 231 ch (xDrive25d). Un 6 cylindres ayant 326 ch (M40d) sera aussi de la partie. Son prix devrait varier entre 50 700 € pour le xDrive20i ayant une finition Lounge et 66 650 € pour le xDrive25d version M Sport.