La Lotus Evora GT 410 Sport : légère et hyper rapide

Alors que Lotus vient tout juste de dévoiler sa toute nouvelle Evora GT 410 Sport, voici ce qu’elle propose. Pour en apprendre plus sur cette voiture, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous.

Une superbe voiture

La première chose qui frappe quand on voit cette voiture, c’est qu’elle est vraiment magnifique. Par rapport à la GT430, à laquelle elle reprend beaucoup de choses sur le plan esthétique, elle conserve une silhouette plus subtile et plus lisse. De plus, son kit aérodynamique est bien plus discret alors qu’elle dispose de nouveaux boucliers à l’avant et à l’arrière. Enfin, à l’intérieur de la voiture, vous apprécierez sans doute les sièges de course en carbone superbement travaillés et l’omniprésence d’alcantara noir dans l’habitacle. Enfin, vous y trouverez de magnifiques contrastes qui donne lui donne beaucoup de charme.

Un monstre de puissance

C’est sans doute ce qui vous impressionnera le plus dans cette Lotus Evora GT 410 Sport. Comme son nom l’indique, elle dégage une puissance de 410 chevaux. Elle propose également un couple de 420 Nm, ce qui vous permettra de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes. Elle dispose également d’une vitesse de pointe atteignant 305 km/h. Elle est de plus extrêmement légère, puisqu’elle ne pèse que 1 279 kilogrammes, ou 1 256 kilogrammes en choisissant les différentes options en carbone et en titane. C’est tout de même 89 kilogrammes de moins que l’Evora 410 Sport, la version précédente. Enfin, l’appui supplémentaire de 50% vous permettra de profiter de très bonnes conditions de conduite.

Des options intéressantes

Parmi les différentes options disponibles, une d’elles est gratuite. Il s’agit de la suspension Touring qui vous offrira un plus grand confort. Cependant, vous pourrez également profiter d’un écran tactile de 7 pouces compatible avec Apple Car Play et Android Auto, mais également un GPS et une caméra de recul. Enfin, vous pourrez choisir entre des modèles avec deux et quatre places. Elle est disponible à partir de 111 900 euros.