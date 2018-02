Découvrez la Lexus LS 500H

La Lexus LS 500H est la nouvelle limousine de la marque japonaise qui propose de nombreuses technologies tout en parvenant à se démarquer de ses concurrentes allemandes. Dans la vidéo ci-dessous, vous pourrez en apprendre un peu plus sur cette voiture luxueuse.

Un style bien à elle

Pour une limousine, il peut être difficile de se démarquer, surtout quand on se frotte à la concurrence de Mercedes et d’Audi. Cependant, pour parvenir à le faire, Lexus a décidé de ne pas chercher à copier, mais au contraire à se démarquer. Alors que les limousines proposent habituellement un design plutôt conservateur, la marque japonaise préfère opter pour des lignes racées et une calandre extravagante. En outre, c’est une des plus grandes de sa catégorie avec une longueur de 5,24 mètres. Contrairement aux modèles concurrents, elle ne propose qu’une seule et unique taille.

Un très grand confort à l’arrière

Bien évidemment, tout est fait pour que les passagers prenant place à l’arrière du véhicule profitent d’un confort optimal. Ils pourront en effet bénéficier d’un grand espace, mais également d’un siège réglable sur 22 positions, de massages inspirés des techniques de shiatsu et d’un capteur de température corporelle grâce auquel la température des sièges et la climatisation seront ajustés. Cependant, pour tout ce luxe, vous devez prendre la version Executive, ce qui vous obligera à ajouter 20 000 euros au prix initial de 97 000 euros.

Bienvenue dans le monde du silence

La première chose qu’on remarque lorsqu’on la démarre, c’est le grand silence dont on profite et qui peut même être renforcé en utilisant la fonction de réducteur de bruit. Concernant la motorisation, si les 369 chevaux semblent un peu faibles pour emmener ce monstre de plus de 2,3 tonnes, sa nouvelle plateforme permet de compenser ce manque de puissance. Enfin, vous pourrez profiter des principaux équipements de sécurité, même s’ils sont moins nombreux que sur l’Audi A8 ou sur la Mercedes Classe S.