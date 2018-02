Automobile : les anciens modèles des années 80 et 90 ont le vent en poupe

L’ouverture du salon retromobile le 6 février à Paris a permis aux Youngtimers, ces voitures datant des années 80 et 90 de voir leurs côtes s’envoler. Ces véhicules de masse produits au cours de cette période sont devenus des modèles de collection.

Un budget abordable pour s’offrir un ancien modèle d’occasion

Les modèles comme la Renault 5 Turbo 1 produites dans les années 80, la Peugeot 205 ou la Golf GTI sont de plus en plus prisées par les collectionneurs. Beaucoup d’amoureux d’anciennes voitures pensent que leur achat exige un budget important. Pierre Novikoff, le directeur adjoint d’Artcurial Motorcars, un spécialiste des enchères explique que l’acquisition d’une voiture de collection ne demande que quelques milliers d’euros.

Vous pourriez ainsi acheter une occasion ayant 150 000 km à 10 000 euros. Moins le kilométrage est élevé, plus vous devrez dépenser de l’argent. Comptez près de 40 000 euros pour une première main ayant 20 000 km. Il faut cependant noter que ce type d’offre est rare. Chacun des constructeurs possède sa Youngtimer, vous avez le choix entre l’Opel Corsa GSI, la Honda CRX, l’Alfa Romeo 145 QV, la Ford Fiesta XR2i, la Fiat Uno Turbo ie, l’AX Sport ou la Toyota Corolla GT-i16.

Les modèles plus rares et moins abordables

Des modèles plus rares comme la magnifique Renault 5 Turbo 1 produite en 1982 sont plus onéreux. Ce dernier offre un intérieur où le rouge flashy et le bleu électrique se mélangent. Sa carrosserie a été faite par le carrossier italien Bertone, elle coûterait près de 100 000 euros. Ce prix est aussi dû à son palmarès sportif prestigieux et sa faible production de 1 200 exemplaires seulement.

La Peugeot 205 turbo 16 construite en 1985, montre à elle seule l’ascension économique prodigieuse de ces modèles. Vendue en 2008, près de 40 000 euros, elle est passée à 80 000 euros en 2014, et est estimée de nos jours à 150 000 ou 200 000 euros.