Mazda 6 berline et break : deux versions qui feront leur apparition au salon de Genève

Mazda avait présenté sa berline troisième génération entièrement rafraîchie au salon de l’auto de Los Angeles en décembre 2017. Pour l’heure, le constructeur automobile japonais attend avec impatience le salon de Genève 2018 pour lever le voile sur le nouveau break et berline Mazda 6.

La première sortie mondiale pour la Mazda 6 break

Initialement présentée au salon de l’auto de Los Angeles en décembre dernier, la berline Mazda 6 se rendra au salon de Genève pour ses débuts européens. Sera également présent à ses côtés, le break wagon également rafraîchi.

La Mazda break wagon bénéficie de nombreux accents de chrome poli et satiné, allant de la partie la plus basse du pare-chocs avant jusqu’aux rails de toit. S’inspirant du Kai Concept et du Vision Coupé Concept, le nouveau venu représente le second lifting réalisé sur la troisième génération du 6 depuis son apparition en 2012.

Au-delà du rafraîchissement extérieur, la cabine bénéficie également de modifications importantes. En plus du tableau de bord redessiné, Mazda plaide en faveur d’une réduction du niveau de bruit et de vibration pour offrir une cabine intérieure insonorisée. Cette nouvelle génération break et berline embarque aussi des technologies plus axées sur la sécurité, telles que l’assistance intelligente à la vitesse et la surveillance à 360 degrés.

La famille Mazda allie beauté et fonctionnalité à Genève

Toujours à Genève, Mazda présentera son moteur révolutionnaire SkyActiv-X, bénéficiant de l’allumage à compression commandé par étincelle (SPCCI). Mazda est fière de dire qu’il sera le premier moteur à essence sur le marché à offrir un allumage par compression combinant les avantages d’un moteur diesel (économie de carburant et réponse initiale) aux émissions plus faibles d’un moteur à essence.

Les caractéristiques exactes de la Mazda 6 break 2018 n’ont pas été dévoilées, bien qu’il ne soit pas difficile d’imaginer ce qui pourrait se trouver sous le capot. Le constructeur automobile pourrait être tenté de changer le moteur à quatre cylindres de 2,5 litres avec le turbo de 2,5 litres du CX-9.