Nouvelle Mercedes Classe A 2018 : restylée et plus huppée

La nouvelle Mercedes Classe A 2018 sort 6 ans après la sortie de la compacte premium qui a connu un indéniable succès commercial. Elle présente des évolutions visibles à tous les niveaux, ce qui lui donne un aspect plus huppé.

Mercedes Classe A 2018 : une nouvelle Mercedes restylée

Cette nouvelle Mercedes offre un style plus épuré au niveau des surfaces. Les portières sont plus uniformes et sans plis. Sur la partie avant, les blocs optiques sont plus effilés et les angles plus vifs. Cette dernière s’accompagne de la technologie Multibeam LED qui offre 18 LED autonomes avec un éclairage performant et adaptable aux différentes conditions.

Elle se démarque aussi par un empattement plus allongé, soit une longueur de 4,42 m. Ses feux arrière sont aussi divisés en deux, ce qui la différencie de l’ancienne. Niveau sécurité, la progression est remarquable avec des dispositifs de freinage d’urgence assisté. Elle se dote donc d’un assistant de changement de voie actif, un assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et un assistant d’arrêt d’urgence actif.

Une Mercedes plus huppée

En plus de ces atouts esthétiques indéniables, cette Mercedes 2018 offre une gamme de motorisation avant-gardiste. Pour le lancement, trois versions sont présentes, il s’agit de l’A 200, A 250 et A 180d. La Classe A 200 essence intègre 163 ch, ses émissions de Co 2 sont limitées à 120 g lorsqu’elle est en boîte à double embrayage 7G-DCT. Elles montent à 133 g lorsqu’elle passe en boîte manuelle à 6 rapports.

Présentation de la nouvelle Mercedes Classe A 2018 :

La Classe A 250 et sa puissance de 224 ch n’émettent que 141 g. La A 180d, seule version diesel, présente une boîte double embrayage 7G-DCT. Elle lui permet de se montrer plus économe, car elle consomme en tout 4,1 L et rejette seulement 108 g. Cette nouvelle Mercedes Classe A 180d offre 116 ch et 260 Nm de couple.