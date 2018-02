Citroën C3 Aircross et Kia Stonic : lequel est le plus séduisant sur route ?

Citroën C3 Aircross et Kia Stonic : lequel est le plus séduisant...

Citroën C3 Aircross et Kia Stonic se livrent une guerre des petits SUV depuis leur commercialisation sur le marché. Nous avons testé ces SUV pour voir celui qui offre la meilleure tenue de route.

Le test de consommation

Le deux SUV s’opposent en version diesel, cette motorisation représente en effet 40 % des ventes du Citroën C3 Aircross. Elle donne des ailes au Stonic qui comme son concurrent affiche une consommation moyenne de près de 6,7 l/100 km en ville. Cette dernière peut reculer à 5,5 l/100 km sur route. Ces deux voitures sont donc adaptées aux longs trajets.

Mais le Kia stonic est plus vivace. Ses quatre-cylindres 1.6 CRDi de 110 ch permettent des reprises vigoureuses tout en étant très réactifs. Le C3 Aircross pour sa part, semble diminué par son aérodynamique, même si le 1.6 BlueHDi 120 ne manque pas de mérite. La fiche technique montre que le coréen n’est pas performant sur l’exercice du 0 à 100 km/h, où il est annoncé à 11,3 secondes tandis que Citroën le fait en 9,8 secondes.

La tenue de route

Le C3 Aircross est confortable sur route. Cependant, à cause de sa hauteur, il ne peut pas avoir des suspensions souples. Il en résulte des trépidations à basse vitesse même si le filtrage résiste une fois que l’on passe au-dessus des 30 km/h. On peut aussi reprocher au C3 ses sièges un peu trop plats qui manquent de maintien.

Chez Kia stonic les sièges se montrent plus accueillants, avec une suspension ferme qui suit les ondulations de la route. À basse vitesse, les ondulations et les déformations de la route secouent les passagers.

Un classement final serré

Aux termes des débats, le Citroën C3 Aircross sort vainqueur. Le C3 est en effet plus modulable, plus habitable et plus confortable, tout en gardant un bon comportement sur route. Cependant, le stonic a pour lui son dynamisme et son look unique.