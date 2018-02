BMW X2 : un crossover compact au style musclé

Le constructeur bavarois a décidé de réduire la taille de son X1 de 8 cm pour créer le X2, un véhicule au style affirmé. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce crossover compact et musclé.

BMW X2 : un concept évolutif

Le constructeur est resté dans ces canons stylistiques tout en les rafraîchissant, on découvre un BMW X2 râblé, haut et sculpté. Ses lignes sont anguleuses et ciselées, mises en lumière par des diodes élancées aux couleurs étonnamment flashy. Ce mélange est somme toute assez différent des classiques bavarois. Cependant, BMW a voulu garder entre le X2 et le X1, la relation qu’entretiennent les X4 et X6 avec les X3 et X5.

La réduction de taille amène le X2 à perdre 35 l au niveau du coffre. Il conserve le même empattement et de fait, la même habitabilité. L’habitacle est à la fois innovant et séducteur grâce à un savant mélange de plastiques et de tissus haut de gamme. Sa planche de bord est totalement analogique, ce qui facilite une meilleure expérience de conduite.

Caractéristiques techniques du X2

Le BMW X2 intègre 2 litres Diesel de 190 ch et de 400 Nm, le tout en harmonie avec une boîte 8 automatique et une transmission intégrale xDrive. Il s’agit sans doute de la meilleure chaîne cinématique de sa catégorie.

Sa finition haut de gamme M Sport X est chaussée de jantes de 19 ou 20 pouces. En option, elle est combinée à une suspension sport dont la garde au sol est réduite de 1 cm avec des amortisseurs adaptatifs en supplément. Le X2 peut ainsi virer à plat et conserver son élan.

Budget et équipement du X2

Sa version à deux roues motrices à essence sDrive18i est commercialisée à 32 100 euros, soit 1 500 euros de plus que le X1. Ce prix d’achat récompense son design unique même s’il perd du volume au niveau du coffre. Ses versions M Sport au look cossu et séducteur demanderont un supplément de 6 500 euros.

Vidéo officielle de la BMW X2 :