L’alpine A110 a été sacrée lors du Festival automobile international, elle remporte le prix de voiture la plus belle de l’année 2017. Elle a été sacrée lors de la 33e édition de ce festival et remplace l’Alfa Romeo Giulia.

Une voiture française couronnée

L’Alpine A110 qui a été conçue par le groupe Renault est couronnée « voiture de l’année » et succède ainsi à l’Alfa Romeo Giulia, qui avait reçu les suffrages l’an dernier par les internautes. L’Alpine A110 gagne ce concours qui avait commencé en décembre passé. Elle a reçu 47,54 % des suffrages, le BMW X2 a obtenu 35,11 % des voix et le DS7 Crossback a récolté 17,35 % des votes.

C’est donc un modèle français qui s’impose deux ans après la Renault Talisman. Elle montre que les véhicules tricolores sont de retour sur le marché de l’automobile. Avant le Talisman, il faut remonter jusqu’en 2011 pour voir une voiture française sacrée plus belle voiture de l’année.

De nombreuses autres distinctions

Devant plus de 600 personnalités réunies aux Invalides, Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan-Mitsubishi a reçu la Palme d’or du Festival international automobile. Cette récompense vient souligner une vision stratégique qui marque le développement de l’automobile. C’est la deuxième distinction obtenue par Renault après celle de 2004.

En tout, 13 Grands Prix ont été distribués pendant la soirée. Le jury, sous la présidence de l’architecte Jean-Michel Wilmotte a sacré la Mazda Concept Vision Coupé « Grand Prix du plus beau concept-car », la McLaren 720S a été élue « la plus belle supercar » et la DS7 Crossback a reçu le « Grand Prix du plus bel intérieur ». Pour terminer en toute beauté, le Festival automobile international continue avec une exposition aux Invalides toute cette semaine.