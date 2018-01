Tout ce que vous devez savoir sur la future Porsche 911 (2019)

Des performances sous le capot à l’électrification en passant par la date de lancement, de nombreuses rumeurs circulent sur les caractéristiques de la prochaine version Porsche 911 (2019). Des informations précieuses sont parues dans un magazine américain, Automobile.

Caractéristiques techniques possibles de la Porsche 911

Pour réduire la consommation et rejeter moins de CO 2 , la future 911 devrait intégrer un système d’hybridation grâce au système électrique 48V. Selon les versions qui seront présentées au grand public, la Carrera pourra passer de 370 ch à 400 ch, la Carrera S de 430 ch à 450 ch et la future Turbo S atteindra 620 ch. Un couple de l’ordre de 70 Nm de plus et une nouvelle transmission PDK avec huit rapports sont prévus. Cette future GT3 embarquera un bloc turbocompressé de 550 ch à la place de son moteur atmosphérique.

Cette information est contraire aux affirmations des responsables de Porsche qui assuraient que la GT3 resterait fidèle à l’atmosphérique. Des rumeurs permettent aussi de savoir que la 911 qui remplacera celle sur le marché arrivera dans une dizaine d’années, ce qui est peu crédible. Il se pourrait que ce véhicule ait une nouvelle architecture que le groupe Volkwagen a nommée SAZ.

Un calendrier prometteur pour la future Porsche 911 (2019)

En octobre 2018, Porsche va présenter les futurs 911 Carrera S à deux ou quatre roues motrices en vue de leur lancement en février 2019. Leurs différentes variantes seront disponibles en janvier 2019 et mises en vente en avril dans la même année. Au même moment, les Carrera d’entrée de gamme seront dévoilées et commercialisées en juillet.

Puis, au cours du mois de septembre 2019, Porsche lèvera le voile sur les Turbo et GTS pour les mettre sur le marché en février 2020. Enfin, Oliver Blume, le président de Porsche a précisé : « Nous étudions une 911 rechargeable. Elle sera lancée dès qu’il y aura un marché pour cela, ce que les analystes voient arriver autour de 2023 ».

Si vous êtes fan de la marque, achetez cette Porsche 911 Targa 4S miniaturisé sur Amazon à 24,90 :