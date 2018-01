Rimac dévoile une vidéo teaser de son hypercar

Le prochain salon de l’automobile de Genève a été choisi par de nombreux constructeurs pour présenter leurs derniers modèles phares cette année. C’est au tour de la firme Rimac Automobili d’annoncer sa présence au salon qui sera l’occasion de dévoiler sa nouvelle hypercar électrique.

Une vidéo teaser qui met le pied au plancher

C’est avec une vidéo teaser que le constructeur croate, Rimac Automobili a annoncé la sortie de son nouveau véhicule électrique, une hypercar baptisée « Concept Two ». Elle sera dévoilée officiellement le 6 mars 2018 dans un lieu unique du salon automobile de Genève. Cette vidéo fait suite à deux clichés qui avaient été publiés par l’équipe de Mate Rimac, ces derniers avaient suscités beaucoup de suspens. Alors, le constructeur a poussé un peu plus loin le jeu.

On a pu découvrir de nombreux détails parmi lesquels sa carrosserie et une partie de son design. Le successeur du Concept One sera donc un modèle plus agressif au niveau esthétique. Cette robustesse extérieure sera aussi présente sous le capot où la motorisation va certainement gagner en puissance.

Caractéristiques techniques du « concept two »

Le Concept One offrait une motorisation de 1 224 ch et 1 600 Nm avec une vitesse de pointe de plus de 350 km/h. Il était aussi capable de se propulser de 0 à 100 km/h en à peine 2,5 secondes.

Une vidéo teaser de la Rimac Concept One :

Même si Rimac Automobili n’a pas encore annoncé de données chiffrées, la firme mise énormément sur la motorisation de ce nouveau hypercar, cette dernière ne devrait donc pas déroger à la règle. Ses performances devraient être suffisantes pour permettre aux clients de vivre des moments intenses et sensationnels à bord de ce bolide électrique. Rimac mise sur ces nouveautés pour séduire encore plus de consommateurs et les amener à faire connaissance avec la marque.