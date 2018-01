Vidéo de la nouvelle BMW Série 8 Coupé en essai en Italie dans son camouflage

C’était en avril 2017 que BMW nous a donné un avant-goût de la toute nouvelle série 8 via un concept de design. Depuis, les qualités dynamiques de la nouvelle BMW Série 8 Coupé se manifestent clairement. Un prototype proche du modèle portant un camouflage subit actuellement des essais intensifs à grande vitesse à Aprilia, en Italie.

Les essais utilisent un prototype assez camouflé

Sur les photos, le prototype de la série 8 reste quelque peu fidèle au concept original. La voiture que vous voyez en image subit actuellement des tests intensifs sur un terrain d’essai non révélé à Aprilia, en Italie.

Selon BMW, les tests servent notamment à optimiser une bonne tenue de route et une dynamique de conduite sur des surfaces où les frottements sont élevés avant son lancement éventuel en 2018. La nouvelle BMW Série 8 Coupé confirme qu’elle offre une mobilité et une souplesse maximale dans des situations difficiles.

Comme la plupart des coupés biplaces, les lignes étirées, la silhouette plate et les puissantes extrémités donnent un avant-goût de l’expérience de conduite fascinante et sportive qu’elle offre. Cette impression est confirmée à chaque tour effectué sur le terrain d’essai en Italie.

Qu’y a-t-il sous le capot de la BMW Série 8 ?

Il semble que la Série 8 Coupé pourrait être mise sur le marché avec un TwinPower Turbo V8 comme entendu dans la vidéo teaser. Alors que les détails exacts du groupe motopropulseur n’ont pas encore été dévoilés, il est difficile de ne pas remarquer le V8 grondant qui déchire la piste.

Vidéo teaser de la nouvelle BMW Série 8 Coupé dans son camouflage :

Cependant, il faut noter que BMW semble avoir atténué son apparence et l’a rendu plus contemporain au lieu d’un design trop agressif. La nouvelle BMW Série 8 Coupé est développée parallèlement et en étroite coordination avec la BMW M8 et la BMW M8 GTE.