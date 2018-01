Lexus LS 500h : le raffinement de très haut de gamme

Avec la nouvelle Lexus LS 500h de 5e génération, la division haut de gamme de Toyota espère prendre de l’ampleur avec un style plus audacieux et une dynamique améliorée. Son look distinctif, son habitacle et ses équipements performants offrent une bonne tenue de route.

Lexus LS 500h, la haute couture automobile d’inspiration japonaise

Construite sur la plateforme GA-L (Global Architecture-Luxury), la nouvelle LS utilise la même structure extra rigide que le récent coupé LC, mais aussi ses atouts technologiques.

La Lexus LS 2018 a une imposante calandre tridimensionnelle trapézoïdale en forme de sablier qui se répète dans la queue de la voiture. L’inclinaison abrupte du pare-brise et la ligne de toit plongeant vers l’arrière dynamisent l’effet global.

Les marques caractéristiques identitaires du Japon sont très présentes dans la cabine de la voiture, on peut le voir dans les incrustations en bois sculptées au laser et le verre taillé de style kiriko. Il y a d’autres détails intéressants comme la bande de chrome située dans la partie latérale entre les roues et le pare-chocs arrière, qui rappelle un samurai katana. Les tissus plissés couvrant l’intérieur des portes et les accoudoirs de forme unique pour un confort amélioré s’inspirent des traditions artisanales du takumi japonais.

Lexus LS 500h : un tout nouveau V6 biturbo

Pour alimenter la Lexus LS 500 2018, les ingénieurs de la marque ont décidé de concevoir un nouveau V6 biturbo plutôt que d’utiliser le V8 qui équipe déjà certains des autres modèles de la marque.

Tous les détails sur le nouveau design de la Lexus LS 500h 2018 :

Ce moteur de 3,5 litres offre une courbe de couple très linéaire, culminant à 443 lb-pi., et décline en 1 600 et 4 800 tr/min, cela suppose que la réserve de marche est toujours fonctionnelle. Ce nouveau groupe motopropulseur transforme la dynamique de la LS, la portant bien au-delà de la version précédente. Alors, pas étonnant que la voiture soit capable de franchir le sprint de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes.

