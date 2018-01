Cette hypercar Missile corbellati serait la voiture la plus rapide du monde

Être la voiture la plus rapide du monde, c’est une distinction que beaucoup tiennent au plus haut point. Le « Missile » de corbellati est une hypercar qui vise à écrire l’histoire. Créé par les corbellatis, une famille d’artistes et de designers, pour leur dernier projet, ils ont construit collectivement une hypercar qui serait la voiture la plus rapide du monde.

La nouvelle voiture plus rapide que l’éclair !

Si nous devons croire ce que l’entreprise vient de déclarer, alors nous sommes à l’aube d’une nouvelle histoire de l’automobile. Selon la famille Corbellati, leur prochaine hypercar prototypée est propulsée par un moteur V8 biturbo de 9,0 litres qui développe 1 800 ch et un couple monstrueux de 2 350 Nm aux roues arrière. La puissance pure combinée à la forte pression descendante doit, selon le constructeur automobile italien, être suffisante pour atteindre une vitesse supérieure à 500 km/h !

Si tout cela s’avère vrai, alors, le Missile Corbellati réclamera la première place pour la vitesse et dépassera le tenant du titre de voiture la plus rapide sur la planète : l’éclair de Koenigsegg Agera RS (vitesse maximale de 447 km/h). Le design de la voiture la plus rapide du monde rappelle l’emblématique Ferrari P4 et la voiture à chenilles Ginetta G40.

Le Missile Corbellati, au Salon de l’Automobile de Genève en mars 2018

Pour l’instant, il n’y a qu’un jeu de photos disponible du Missile corbellati qui mesure 4,67 mètres de long et 2,04 mètres de large. Les images du véhicule suggèrent que l’esthétique extérieure est beaucoup moins menaçante que la supercar qu’elle cherche à dépasser.

La quasi-totalité de l’hypercar est faite de fibre de carbone. Le moteur est étonnamment puissant et l’aérodynamisme à l’avant promet une pression descendante importante (maintenir les roues solidement fixées à la chaussée), ce qui signifie que le Missile Corbellati pourrait bientôt devenir la voiture la plus rapide du monde. Pour être fixé, rendez-vous dès le 8 mars prochain au salon de l’auto de Genève.