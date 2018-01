Volkswagen annonce la production de la Golf 8 pour 2019

Volkswagen a rompu son silence sur la prochaine génération de Golf, révélant des informations pour un investissement total de 1,8 milliard d’euros dans le développement du nouveau modèle, la Golf 8 2019. Il annonce également qu’il entrera en production dès le mois de juin 2019.

La nouvelle Volkswagen Golf Mk8, encore 75 semaines d’attente

La Volkswagen Golf est le modèle le plus populaire de la marque et la deuxième voiture la plus vendue de tous les temps. Avec près de 30 millions vendus sur ces quatre décennies, c’est une sorte d’icône dans la catégorie des voitures à hayon.

Selon Ralf Brandstätter, membre du conseil d’administration du groupe VW pour l’approvisionnement, le lancement de la Golf 8 l’année prochaine va coïncider avec l’introduction des voitures électriques I.D de l’entreprise. Les premières voitures devraient sortir de l’usine phare de Wolfsburg dans 75 semaines, soit en juin 2019. L’annonce a été faite lors du sommet des fournisseurs (au nombre de 120) de la Golf 8.

Introduction des technologies innovantes et entraînement hybride



Le Golf subira sa plus grande transformation en 43 ans pour la prochaine génération. La marque allemande se prépare à déployer la technologie hybride, à affiner la gamme pour la rendre plus innovante et à réorganiser complètement le design intérieur. Un dévoilement de la berline Mk8 Golf a été prévu pour le salon de Francfort en 2019, mais lors de la dernière édition, des rumeurs ont circulé sur cet intérieur high-tech qui sera plus ergonomique.

La prochaine Golf de Volkswagen présentera une « révolution » dans son habitacle, a promis le chef du design de l’entreprise. Elle continuera à être basée sur la plateforme MQB de la voiture actuelle et comportera plusieurs éléments des mêmes moteurs et transmissions. La Golf 8 est « prête pour la prochaine génération de connectivité et de numérisation ».