Voici les véhicules les plus attendus en 2018

Cette année s’annonce riche pour l’industrie de l’automobile. Le programme sera chargé avec de nombreux SUV, des véhicules électriques et semi-autonomes. Voici les voitures qui attireront l’attention en 2018.

SUV, les stars de 2018

Comme on pouvait s’y attendre, les SUV sont les modèles les plus attendus par les consommateurs. Mis à l’honneur par le passé, ils le seront encore cette année. Dans ce segment, les modèles qui pourront être les plus sollicités seront le Cullinan qui sera le premier SUV de Rolls-Royce, le Lexus UX, le BMW X7 ou encore le Volkswagen T-Cross.

Audi fera son entrée en force en présentant deux nouvelles sorties, l’e-tron quattro et l’Audi Q8, un véhicule électrique qui se veut le principal concurrent du Tesla Model X. La rivalité sera forte, car le Jaguar I-Pace dévoilé en novembre 2017 lors du salon de Los Angeles ayant fait sensation, sera un concurrent de taille.

Des véhicules emblématiques restylés

Pour le cas des berlines, de nombreux modèles vont se voir restylés, il s’agit de la Mercedes Classe A, des Volvo S40 et S60, de la Fiat 500, de la BMW Série 3, et de l’Audi A1. Peugeot fera aussi son retour avec sa 508. Renault va mettre sur le marché sa Clio de cinquième génération, Citroën dévoilera le cross-over C5 Aircross, et DS, le DS3 Crossback, ce dernier est attendu au salon de Genève qui aura lieu du 8 au 18 mars prochain.

L’année 2018 sera aussi celle du luxe et de supers cars, plusieurs modèles sont également attendus : la Chevrolet Corvette C8 et son moteur placé à arrière, la Porsche 911 et la Toyota Supra créée avec BMW. D’autres modèles des grandes marques automobiles seront dévoilés au public ces prochains mois lors des salons de l’automobile de Genève et de Paris, le public pourra ainsi découvrir ces nouveaux bolides d’exception.