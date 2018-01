Nouvelle Audi RS4 : le break sportif incroyablement performant

La quatrième et nouvelle génération d’Audi RS4 représente le break sportif de la marque avec une agilité incroyable sur route. Cette voiture culte et inédite reprend l’asphalte avec toujours plus de puissance.

Une Audi RS4 disponible uniquement en version break

Audi a décidé de proposer sa RS4 uniquement sous forme de break. Cette merveille mêle la polyvalence de l’habitabilité à la diversité de performance. Il est facile de comprendre pourquoi ce véhicule a été vendu à seulement 28 000 exemplaires depuis sa mise sur le marché en 2000. À cause de cette rareté, la RS4 est commercialisée à 92 000 € hors malus !

Cette nouvelle Audi tente de répondre aux attentes des clients qui veulent un équipement high-tech, des performances haut de gamme et un espace intérieur plus confortable. Ce break s’inspire énormément de la récente A4 paru il y a près de trois ans. Ce mélange permet ainsi à la RS4 de se démarquer du modèle de base. Son look suggestif s’éloigne donc des versions précédentes qui misait sur la sobriété.

Spécificités et caractéristiques de la RS4

La voiture possède des entrées d’air béantes et arbore une inscription « quattro » au bas de la calandre. Des sorties d’échappement ovales occupent la poupe et le véhicule a un profil musclé grâce à ses ailes hypertrophiées qui ont été élargies de 30 mm. Elle est aussi abaissée de 27 mm et offre de belles jantes personnalisées de 19 pouces.

Comme ses prédécesseurs, la RS4 possède sous le capot un moteur V6 2.9 biturbo qui procure une puissance de 450 ch avec une vitesse de 250 km/h et un couple pouvant aller jusqu’à 600 Nm. L’intérieur comporte des inserts en carbone et une sellerie en cuir. Le traditionnel « cockpit virtuel » se démarque avec un affichage fluide. La transmission intégrale « quattro » fait des miracles sur des routes sinueuses ou sous la pluie.

La nouvelle Audi RS4 dans toute sa splendeur :