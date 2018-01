Renault Mégane RS se dévoile à l’Automobile Club de Monaco

Pour célébrer le prolongement de son partenariat avec l’Automobile Club de Monaco (ACM), Renault Sport a remis quatre modèles de Mégane RS au président du club, Michel Boeri. Une occasion exceptionnelle pour Renault de dévoiler ses bolides taillés pour la course.

Une relation durable entre ACM et Renault

Le lien indéfectible qui unit Renault au Rallye de Monte-Carlo remonte assez loin. En effet, les histoires de Renault et de l’ACM se sont très souvent croisées. L’ACM a par exemple accueilli pendant une décennie, le championnat Formula Renault 3.5 Series. Cet évènement a servi d’ouverture au Grand Prix de F1. Depuis 2016, le championnat Eurocup Formula Renault permet aux jeunes espoirs de se perfectionner sur la course automobile.

La marque Renault a donc choisi ce club pour présenter la nouvelle Mégane RS. Cette dernière est une référence pour le marché des véhicules sportifs. Ce bolide combine les meilleurs développements et une technologie de pointe qui résultent du savoir-faire que Renault Sport Racing a acquis lors de ces compétitions.

Une construction tournée vers la performance

Renault a misé sur un design performant, pour cette raison, la firme a intégré le système 4Control, gage de stabilité et d’agilité. Le moteur de ce bolide est un bloc 1.8L turbo de dernière génération qui délivre 280 ch et 390 Nm.

Cette Renault Mégane RS sera disponible en quatre versions pour permettre un usage varié. Chacune d’entre elle aura une double boîte de vitesse, soit manuelle, soit EDC et un double châssis, soit Sport, soit Cup. Le côté technologique se dévoile avec les R.S. Vision, Multi-Sense et une nouvelle version de R.S. Monitor. Il sera possible de compter sur les fonctions Launch Control pour faciliter les démarrages départ-arrêté. Le Multi Change Down permettra de faire descendre les rapports plus vite en mode manuel pendant les phases de freinage prononcé.