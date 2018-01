Un look agressif pour la nouvelle Jeep Cherokee 2019 au salon de Détroit

Fiat Chrysler a dévoilé au North American International Auto Show à Detroit sa Jeep Cherokee 2019 redessinée avec des phares plus larges et une allure avant plus agressive. L’entreprise garde une identité fidèle aux anciennes versions tout en rénovant avec un nouveau look.

Nouvelle Jeep Cherokee 2019 : un nouveau look qui en jette

La nouvelle Jeep Cherokee a subi un important restylage de plusieurs éléments tels que la planche de bord, les phares à DEL, les feux de jour et les phares antibrouillard. Elle possède un revêtement en acier à haute résistance de 65 % avec d’autres matériaux, tels que l’acier estampé à chaud, utilisés pour une architecture alléger au maximum.

L’intérieur relooké du SUV reçoit une touche fraîche et élégante avec de nouveaux accents brillants Satin Chrome et Piano Black. Toutes ces rénovations lui permettent de rester dans un environnement pratique et confortable. Le véhicule est doté d’un habitacle axé sur le conducteur, doté d’une technologie utile, de fonctions de rangement intelligentes et plus de 80 options de sécurité et de personnalisation.

Bonne nouvelle sous le capot avec un V6 de 271 ch

Le Cherokee a maintenant un tout nouveau moteur à quatre cylindres en ligne turbocompressé à injection directe de 2,0 litres avec 270 chevaux et 295 lb-pi de couple. Il est également équipé de la technologie start/stop qui promet une économie de carburant.

Autres caractéristiques du moteur : un V6 de 2,0 litres avec 271 ch et 239 lb-pi de couple ou un 2,4 litres avec 180 chevaux et 170 lb-pi. Tous les moteurs sont jumelés à une transmission automatique à neuf vitesses. Le Cherokee possède encore certainement des capacités sur route que nous découvrirons ensemble dès sa sortie chez les concessionnaires d’ici la fin du premier trimestre de cette année.