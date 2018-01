Photos et infos officielles de la nouvelle Mercedes Classe G au salon de Détroit

La nouvelle Mercedes Classe G 2018 affiche un nouveau style au salon de l’auto à Détroit. Avec une capacité de franchissement améliorée et un extérieur d’un autre temps, il mêle paradoxe et fonctionnalité, typique à ce segment.

Un extérieur éternel qui reste fidèle

Le dernier tout-terrain de Mercedes baptisé le Classe G reste une fidèle réplique aux anciens modèles de la firme. S’il marque un tournant, il garde tout de même un lien avec le modèle W463. Pour affirmer cette évolution, le constructeur a procédé par petites touches pour moderniser son design sans pour autant modifier la mythique silhouette militaire du modèle.

Ce dernier est reconnaissable grâce aux optiques situées à l’avant, même si la barre de diodes est absente. La signature lumineuse du tout-terrain s’intègre d’ailleurs aux phares. Les baroudeurs de la marque sont reliés par les barrettes suspendues dans la calandre.

Un coup d’œil à l’arrière permet de constater que les lignes sont un peu plus arrondies. Cela est dû au fait que le caractère rustique du Classe G peut être vu au travers de la charnière de portes visibles et les baguettes de protection qui sont apparentes sur la longueur du 4×4.

Un intérieur revisité qui subit une évolution

L’intérieur n’a pourtant rien de rustique, on reconnaît bien là Mercedes avec son habitacle premium et des matériaux de luxe. Le Classe G peut intégrer deux écrans de 12,3 pouces. Selon Mercedes, l’évolution de gabarit offre 15 cm d’espace en plus aux passagers à l’arrière pour leurs jambes et 5,6 cm de plus pour les coudes.

Avec une suspension à double triangulation sur le devant, un essieu rigide pour l’arrière et trois différentiels qui sont verrouillables, la marque confirme le côté baroudeur du véhicule. La voiture est dotée d’un V8 biturbo. Il perd aussi 170 kg grâce à l’utilisation de matériaux légers comme l’aluminium. Le « G-Mode » permettra aussi d’optimiser les réglages lors du franchissement.

Le tout-terrain Mercedes Classe G 2018 au salon de Détroit :