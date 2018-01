Valeo va construire un véhicule électrique low cost à moins de 8 000 €

Valeo, l’équipementier automobile français a levé le voile cette semaine sur un prototype de voiture citadine qui se veut 100 % électrique. L’entreprise la présente comme la première capable de fonctionner sous une tension électrique basse grâce à un système moins gourmand.

Véhicule électrique Valeo accessible à tous

Selon James Schwyn, un responsable de la firme en Amérique du Nord qui s’exprimait lors d’une conférence de presse à l’ouverture du CES de Las Vegas 2018, ce véhicule est conçu pour être accessible à tous. Exit donc les modèles trop chers que seuls les particuliers fortunés peuvent se procurer, la firme propose son modèle pour environ 7 500 euros.

Comment est ce possible ? En effet, la petite citadine est 100 % électrique et fonctionne sous basse tension (48V). Avec ses deux places, elle atteint 100 km/h avec une autonomie de 100 km. Une autonomie qui pour les responsables du groupe est plus que suffisante pour la circulation urbaine. De plus, il peut se recharger partout et sur toutes les prises domestiques.

Une révolution automobile qui s’annonce chez Valeo

James Schwyn affirme que « La révolution, c’est que, compte tenu du poids (réduit) et de la puissance (réduite), il n’y a pas besoin du système coûteux qu’est la haute tension ». Il s’agit donc d’une révolution selon la marque. Elle considère que les véhicules électriques actuels fonctionnant sous une tension haute utilisent des composants gourmands qui sont indispensables pour garantir une performance vu leur poids.

Son système basse tension par contre, ne nécessite pas autant de puissance, il est donc plus économe et revient à « 20 % » moins cher. Le groupe a d’ailleurs développé son prototype avec l’aide d’une université à Shanghai. La Chine promeut l’électrique à cause de son marché très ouvert au petit véhicule 100 % électrique dont la vitesse est réduite. Mais Valeo ne compte pas se limiter à la Chine, elle veut toucher tous les marchés urbains du monde.