Salon de l’auto de Bruxelles : BMW dévoile ses modèles Série 2 Active Tourer et Gran Tourer

C’est au salon de l’auto de Bruxelles qui aura lieu du 12 au 21 janvier 2018 que BMW a choisi de dévoiler la première mise à jour sur ses modèles Tourer et Gran Tourer, sa Série 2 Active. La marque donne ainsi un coup de jeunesse à ses modèles familiaux qui lui ont ouvert de nombreuses portes.

Tourer et Gran Tourer, l’histoire d’une expansion réussie

BMW présente pour la première fois en 2014 sa Serie 2 Active Tourer. La firme se lançait ainsi dans un marché qui jusqu’alors était hors de sa portée avec pour objectif de séduire une clientèle familiale. Un succès total pour la firme, car 70 % de la clientèle de Série 2 Active Tourer et Grand Tourer sont de nouveaux clients.

Même si les retouches sur les deux versions se font discrètes, ces changements apportent un nouveau style aux deux nouveaux modèles de BMW. On note un bouclier situé à l’avant, une calandre plus grande, de nouveaux phares avant et arrière. Ils intègrent également quatre cylindres avec une double sortie d’échappement. Pour plus de personnalisation, BMW vous laisse le choix entre six nouvelles jantes. Elles vont de 17 à 19 pouces et concernent les versions M Sport.

Un intérieur relooké avec un habitacle plus spacieux

Le Tourer et le Gran Tourer intègrent à présent plusieurs avancées technologiques présentes sur d’autres modèles de la marque. Le système multimédia a été revisité, un compteur numérique a été installé et trois nouvelles options pour la présentation des sièges sont disponibles.

Trois choix de boite de vitesse sont offerts, il s’agit du Steptronic à̀ double embrayage possédant sept rapports, du Steptronic avec huit rapports et d’une boite manuelle traditionnelle. Le modèle 220i intègre la boite de vitesse Steptronic à̀ sept rapports, la boite Steptronic à̀ huit rapports a été posée sur les modèles 220d et 225i xDrive. Il faudra attendre le mois de mars 2018 pour prendre en main ces Série 2 Active Tourer et Gran Tourer.