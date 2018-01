CES Las Vegas 2018 : Byton dévoile son crossover du futur 100 % électrique

Pour se positionner sur un marché automobile de plus en plus axé sur l’électrique, Byton, la nouvelle marque chinoise qui veut concurrencer Tesla dévoile au CES de Las Vegas 2018, un crossover 100 % électrique tourné vers les technologies du futur. Ce modèle sera commercialisé en Europe d’ici 2020.

Une voiture tournée vers l’innovation technologique

Le weekend passé, avant l’ouverture du CES Las Vegas, le jeune constructeur Byton a présenté son SUV long de 4,85 m avec des roues de 22 pouces. Cette voiture électrique est construite pour la plupart des composants en Allemagne à Munich. Avec des allures de crossover, elle se singularise par ses optiques aigües et sa ligne lumineuse qui court jusqu’à l’arrière.

Ce modèle possède de nombreuses fonctionnalités dignes d’une voiture du futur. Outre le système de reconnaissance faciale qui déverrouille les portes à l’aide de caméras incrustées, un assistant virtuel conçu avec Amazon Alexa révolutionnera la relation homme-machine. De plus, cette voiture pourra mesurer la saturation en oxygène, le rythme cardiaque et le poids grâce à des capteurs présents dans le siège.

Deux variantes de batteries

Byton compte proposer deux types de batteries, une de 71 kWh et une autre de 95 kWh. La batterie de 71 kWh permettra de parcourir 400 km et la version « high » qui va correspondre à la batterie de 95 kWh aura une autonomie de 520 km. Son moteur électrique de 200 kW et 400 Nm sera positionné à l’arrière. Elle intégrera aussi un système « dual motors » pour afficher une puissance finale de 350 kW et 710 Nm de couple.

Si d’autres caractéristiques sont encore tenues secrètes, la star-up chinoise qui est en relation avec les géants du web (Google, Apple, Amazon et BMW) annonce une recharge de 80 % en 30 minutes. Pour un prix de 45 000 dollars, le crossover peut être précommandé sur le site internet de Byton. Vu qu’elle est assemblée à Nankin, la voiture sera commercialisée en Chine dès 2019.

Un petit test sur route de Byton Concept :