CES 2018 Las Vegas : les nouveautés annoncées par les constructeurs automobiles

Le CES 2018 de Las Vegas est devenu un rendez-vous traditionnel pour les constructeurs automobiles qui présentent au public leurs dernières innovations. Ce grand meeting de nouveaux modèles de prestigieuses marques est une parfaite mise en bouche pour le salon de Détroit qui arrive à grands pas.

Nissan : connecter la voiture au cerveau

Brain to Vehicle est un concept de Nissan qui vise à connecter le cerveau du conducteur à son véhicule. La firme pense que la voiture aurait un temps de réaction plus rapide de l’ordre de 0,2 seconde à 0,5 seconde. Les freins et la direction seront les plus touchés dans ce cas. Le but à terme est de créer une voiture autonome.

Faurecia, Accenture et Amazon : imaginer l’habitacle du futur

L’équipementier Faurecia et le spécialiste du conseil Acctenture ont pour ambition de développer avec Amazon un habitacle futuriste. Cette dernière aura de nouvelles fonctionnalités comme les systèmes de dépollution. La maquette de ce cockpit intelligent présentée au CES est à la fois innovant et confortable.

Toyota : encore un pas vers la voiture autonome

Toyota présentera au CES un prototype de Lexus LS600Hl qui est à la pointe de la technologie selon le constructeur japonais. L’assemblage de cette « Platform 3 » est prévu pour le printemps. Il s’agira d’une flotte construite pour être testée. Pour la firme, l’autonomie doit dépendre du bon vouloir du conducteur.

Hyundai : deuxième lignée de voiture avec pile à combustible

Le constructeur coréen est l’un des seuls à proposer des véhicules avec des piles à combustible. Ces derniers ne s’adressent qu’aux professionnels. Il s’agit d’un modèle motorisé dont la base est le modèle ix35. Cette deuxième génération présentée au CES a cette fois un look futuriste.

Volkswagen : un partenariat avec Aurora

Volkswagen devient un partenaire d’Aurora. Le but de cette alliance est d’utiliser les solutions développées par la start-up pour les intégrer aux véhicules de Volkswagen. Certains modèles seront assemblés pour permettre une conduite autonome.