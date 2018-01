Volkswagen T-Roc : le blockbuster digne d’une Golf surélevée

Volkswagen remet le couvert avec une nouvelle Volkswagen T-Roc 2.0 TDi 150. Elle allie les performances d’une Golf compact et d’un SUV Tiguan. Il s’agit du second SUV compact produit par la firme allemande. Cette nouvelle version aurait le pedigree d’un futur best-seller.

Caractéristique technique de la Volkswagen T-Roc

Ce SUV possède un moteur de 999 cm3 avec trois cylindres. Sa puissance est de 110 ch. Avec une boîte manuelle à 6 rapports, elle peut passer de 0 à 100 km/h en 6,7 s. Son poids est de 1 195 kg pour une dimension de 1,81 m de large, 4,23 m de long et une hauteur de 1,57 m.

Son coffre peut contenir de 440 l à 1 290 l (si les sièges arrière sont rabattus) pour une consommation de 5,1 l en cycle mixte selon les informations relayées par le constructeur. Son empreinte carbone est de 117 g, ce qui vous permet de bénéficier d’un bonus écologique. Le constructeur propose ce petit SUV compact à 24 300 €.

Volkswagen T-Roc : un futur best-seller pour la marque ?

Cette voiture est une sorte de compromis que Volkwagen met à la disposition de ses clients qui trouvent le Tiguan trop cher et trop grand. La partie arrière du petit SUV est reconnaissable par ses feux 3D à LED. Son montant en forme d’aileron est mis en avant comme pour afficher un design plus agressif.

Présentation en détail de la Volkswagen T-Roc :

Côté intérieur, la Golf surélevée affiche un habitacle et une planche de bord en plastique dur, un peu rustique peut-être, mais les finitions sont excellentes. La marque offre la possibilité de personnaliser son véhicule via de multiples options et plusieurs coloris au niveau de la planche de bord. Le toit, les rétroviseurs et les montants peuvent se dévoiler sous quatre couleurs. Onze teintes sont proposées pour l’extérieur et les jantes, vous êtes donc assuré d’arborer un look qui vous ressemble.