Cap sur l’avenir de l’automobile avec le chinois Byton

Byton, c’est le nom d’une start-up chinoise qui entend faire parler d’elle. Son ambition n’est autre que de concevoir le futur de nos voitures. Avec le slogan « time to be », le ton est donné ! Mais voyons exactement ce qui se cache derrière.

L’auto de Byton a de quoi faire saliver

L’entreprise Byton, qui œuvre depuis la Chine, est une spécialiste des nouvelles technologies liées au monde des voitures. Elle souhaite accélérer la transition automobile. Pour cela, elle parle de son petit bijou, un véhicule « intelligent et intuitif ».

La start-up est le fruit des travaux de divers grands noms passés par Google, Apple, Tesla et BMW. Ajoutez-y des investissements supérieurs à 200 millions de dollars (du chinois Tencent notamment), et vous obtiendrez une alchimie sans pareille. Cette rencontre de compétences et de moyens lui a permis de mettre au point un moteur à propulsion électrique jouissant d’une autonomie de 500 km, appartenant pour l’instant au champ du concept-car. La batterie sera rechargeable en une demi-heure, voire un quart d’heure seulement.

Voici un aperçu de ce condensé de technologies en vidéo :

Avec écran panoramique et salon numérique, ce véhicule du futur assurera un grand nombre de services. Du pilotage à la sécurité en passant par les distractions (avec, au passage, la 5G), rien n’est laissé au hasard ! Son intelligence artificielle saura s’adapter aux préférences de chaque conducteur. La protection sera maximale grâce à un système de reconnaissance faciale.

La voiture du futur est pour 2019 !

Le groupe chinois Byton s’est acquis une notoriété planétaire le dimanche 7 janvier 2018, grâce à un véritable effet d’annonce. Le moment a bien été choisi, puisque c’est à quelques jours seulement du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas. Les dirigeants de l’entreprise ont annoncé la commercialisation d’un modèle novateur en Chine dès 2019. Le prix de lancement devrait tourner autour des 37 000 € (45 000 $), ce qui reste abordable. À compter de 2020, on le trouvera en Europe ainsi qu’aux États-Unis.

Le succès qui commence pour Byton semble d’autant plus grand à l’aune des déboires de Jia Yueting et de ses voitures Faraday. Le PDG de Byton, Carsten Breitfeld, passé par BMW, ne craint pas d’affirmer qu’il s’agira de la voiture la plus perfectionnée du marché de l’automobile en 2019. Elle correspondra alors à une autonomie de niveau 3, avant de franchir le cap du niveau 4 dès 2020 !