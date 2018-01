Fuite des premières images de la nouvelle Mercedes Classe G

Les images de la Mercedes-Benz classe G circulent sur la toile avant sa présentation officielle au salon automobile de Detroit, et elle ne semble pas très différente aux versions précédentes. Les plus grands changements visuels sur le SUV apparaissent à l’avant avec un pare-chocs, une calandre et des phares redessinés.

Un design qui reste fidèle à celui des années 1978

Il y a environ un mois, Mercedes a publié des images officielles de l’intérieur de la Classe G. Le tableau de bord approche la perfection qu’on observe habituellement sur les modèles de classe S et E. On est tout de suite séduit par la qualité des matériaux et l’écran gigantesque qui prend en charge une bonne partie des fonctionnalités du véhicule.

Les images nous sommes parvenus grâce au site automobile chinois AutoHome.com. Elles montrent l’extérieur de la nouvelle Classe G dans son intégralité, révélant sa calandre avant révisée, de nouveaux phares lissés sur l’extrémité arrière et un nouveau pare-chocs arrière.

Eh oui, la nouvelle Mercedes Classe G tant redoutée ressemble tellement à ses ancêtres des années 1978 ! Mais sous la forme d’un design rétro chic et sans fioriture. Le nouveau SUV sera révélé le 15 janvier au salon de Détroit.

Seul inconnu : les caractéristiques du moteur

L’habitacle adopte des codes propres aux styles des véhicules Mercedes, comme les bouches d’aération de la turbine et le pavé tactile de la console centrale. Le seul aspect de la nouvelle Classe G qui n’a toujours pas été divulgué concerne les caractéristiques du moteur.

Mais le changement le plus radical de ce véhicule à l’allure très old school est la nouvelle suspension avant indépendante à double bras triangulaire et la boite de transmission automatique à neuf vitesses qui devrait offrir toute la puissance dont a besoin le SUV pour se propulser sur les terrains accidentés.