Peugeot sera présent au salon de l’auto de Bruxelles 2018

Après sa gamme de SUV : 3008 et 5008, conçue pour le paysage urbain et plus que préparé pour les terrains difficiles, Peugeot fait un choix judicieux d’apporter des changements à la Peugeot 308 pour lui permettre de survivre et de suivre le rythme de ses confrères. La marque présentera tous ses modèles restylés au salon de l’auto de Bruxelles qui se tiendra du 12 au 21 janvier.

La Peugeot 308 revisitée

Depuis son lancement en 2014, la Peugeot 308 fait partie de ces voitures qui se sont bien installées au milieu du peloton. Pour rebooster ses ventes et remédier à certains de ses défauts, Peugeot a donné à cette petite citadine une mise à jour.

On remarque une nouvelle calandre plus à droite et le logo Peugeot au centre de la grille, avec le capot et les pare-chocs améliorés. De nouveaux phares, des feux de circulation intégrés ainsi que des feux arrière ont été révisés. Sur la route, la 308 est aussi agile que jamais, tandis que le moteur diesel, un 1.5 BlueHDi 130 ch, en complément des 1.6 Blue HDi 100 et 115 ch déjà existants, se montre assez silencieux.

Peugeot Instinct Concept intérieur

Peugeot a créé une tempête parfaite de mots à la mode automobile avec son nouveau concept Instinct. L’un des points uniques du Concept Instinct est qu’il s’agit d’une voiture autonome clairement conçue pour accueillir les personnes qui aiment aussi conduire. Il dispose d’une paire de modes de conduite contrôlés par l’homme, ainsi que deux modes de conduite autonome gérés par le véhicule.

Peugeot Partner Tepee, l’utilitaire de ville parfaite

L’utilitaire électrique a été officiellement lancé au salon international de l’automobile de Genève en mars 2017. En plus de bénéficier de zéro émission, la connectivité est une caractéristique clé du nouveau Partner Tepee Electric. Avec cinq passagers à bord, le Partner Tepee Electric a une autonomie de plus de 170 km et sa batterie de traction est sous garantie pendant huit ans, soit une moyenne de 100 000 km.

Les fonctions connectées incluent la climatisation et la charge de la batterie qui peut être télécommandée à partir d’un smartphone ou d’une tablette, tandis que la généreuse spécification standard intègre également une assistance au démarrage, un régulateur de vitesse et une caméra de recul.