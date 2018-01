Les bonnes astuces pour protéger sa voiture pendant les saisons hivernales

L’hiver est une saison cruelle pour les automobilistes. Même si les voitures récentes sont faites pour supporter les affres du gel, il est nécessaire de prendre quelques mesures pour éviter des pannes successives ou des accidents. Voici quelques bonnes astuces pour protéger sa voiture pendant les saisons hivernales.

Prenez soin de votre carrosserie

En hiver, la carrosserie du véhicule s’expose à une quantité importante de neige. Pour éviter la corrosion, elle doit être régulièrement nettoyée et après un lavage, il faut s’assurer que sa voiture soit bien sèche. Il est conseillé de nettoyer sa voiture dans une station de lavage où elle sera asséchée par la même occasion.

Bien utiliser son moteur

Avec le froid, les lubrifiants contenus dans le moteur s’épaississent. Cela ne signifie pas non plus qu’il faut démarrer et laisser chauffer votre moteur. Cette action est très polluante et consommatrice en carburant. Installez tout simplement un chauffe-bloc sur votre moteur. Si la température baisse jusqu’à 15 °, vous devez l’activer une trentaine de minutes avant de démarrer.

Équipez-vous en pneus d’hiver

Si vous utilisez les pneus ordinaires en période d’hiver, ils pourront perdre leur adhérence sur route surtout si la température descend à 10 °. Conduire avec une pression basse est risqué, cela peut entraîner des accidents. Il est donc nécessaire de s’équiper des pneus d’hiver. Si vous n’en disposez pas, assurez-vous toujours que vos pneus aient une bonne pression.

Entretenir les essuie-glaces

En période d’hiver, les essuie-glaces subissent des dommages considérables. Le gel soude les balais à la vitre. Pour éviter ce désagrément, il est conseillé de ne pas les laisser coucher à la vitre lorsqu’il neige. En les actionnant alors qu’ils sont gelés, vous risquez de provoquer un coup circuit ou de casser les balais.

Pour finir, mettez à l’abri votre véhicule dans un garage. Il pourra démarrer le matin plus facilement que s’il avait passé toute la nuit dehors sous la neige.