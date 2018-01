Malus, taxes, prime à la casse : voici ce qui va changer en 2018

Cette nouvelle année s’annonce mouvementée pour les automobilistes, de nombreux changements sont prévus. Parmi ces derniers, de bonnes surprises et de mauvaises nouvelles. Voici un point sur toutes les modifications qui attendent les conducteurs en 2018.

Un malus et un prix du carburant en hausse

Ce début d’année 2018, la pénalisation pour l’émission de CO2 va commencer à un niveau plus bas, 120 gr/km, contre 127 grammes. Les montants restent les mêmes dès 50 euros, mais ils sont majorés par gramme et concernent les niveaux abaissés de 7 grammes. Ainsi, une voiture qui produit 130 grammes de CO2 coûtera 300 euros au lieu de 73 euros pour 137 grammes en 2017. Par ailleurs, le malus ne sera plus plafonné à 10 000 euros à plus de 191 grammes.

La taxe carbone aura un impact sur le prix du carburant, elle devrait coûter 3,8 cts de plus par litre. Cette augmentation devrait doubler en ce qui concerne le gazole, dont le litre sera de 7,6 cts de plus avant la fin du mois de janvier 2018.

Un bonus allégé et une prime à la casse plus restrictive,

En 2018, les hybrides rechargeables seront mis au même niveau que les hybrides simples. Le bonus d’une valeur de 1 000 euros dont ils bénéficiaient en 2017 leur sera retiré. Par contre, la prime de 6 000 euros accordée par le gouvernement aux véhicules électriques purs sera conservée.

Une prime de 1 000 € est offerte pour tout achat de voiture qui émet moins de 130 gr/km de CO2. Pour la recevoir, il vous faudra mettre à la casse une voiture datant d’avant 1997 pour un véhicule à essence et avant 2001 pour le diesel. Cette prime est donnée à tous, sans condition et pour le cas des ménages non imposés, ils recevront une prime doublée. Les électriques recevront une prime à la casse de 2 500 euros au lieu de 4 000 euros et les hybrides rechargeables, 1 000 euros contre 2 500 euros par le passé.