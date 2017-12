Plus belle voiture de l’année : plus que 4 prétendants pour la demi-finale

Plus belle voiture de l’année : plus que 4 prétendants pour la...

Pour choisir la vedette automobile de cette année, de nombreuses voitures ont concouru depuis quelques mois. On se rapproche enfin du dénouement, on est rendu au stade des demi-finales de cette prestigieuse compétition.

4 prétendants pour la demi-finale

Le nom du véhicule qui remplacera l’Alfa Romeo Giulia, la plus belle voiture de l’année 2016 devient de plus en plus clair. Après avoir éliminé la Jaguar E-Pace et la Mazda MX-5 RF, il ne reste plus que quatre prétendants. De fait, les internautes viennent par leur vote de délimiter le dernier carré. En s’inscrivant à cet événement marquant du Festival international automobile, dont la soirée de gala aura lieu le 30 janvier 2018 aux Invalides, on peut gagner jusqu’à 30 000 euros.

L’élection de la « plus belle voiture de l’année » ne sera pas le seul moment fort, onze autres prix seront aussi distribués. Il s’agit par exemple du plus beau concept-car, du plus bel intérieur, de la plus belle supercar ou du plus beau projet futuriste, de quoi attirer un grand public. Le jury sera sous la présidence de l’architecte Jean-Michel Wilmotte qui dirigera les quinze autres membres.

Deux demi-finalistes français

Pour ces demi-finales qui s’étireront jusqu’au 7 janvier prochain, deux concurrentes tricolores restent encore en course. La marque mythique, l’Alpine A110 et la DS7 Crossback au design avant-gardiste. Elles devront se battre contre la Volvo XC60 et la BMW X2. Il faut remonter deux ans en arrière pour trouver une voiture tricolore qui se démarque dans cette catégorie. Il s’agissait de la Renault Talisman.

Après cette soirée riche en festin automobile le 30 janvier prochain, le public aura accès à des espaces ouverts aux Invalides. Une exposition basée sur les concept-cars sera dévoilée aux visiteurs, une occasion unique pour admirer la Lamborghini Terzo Millennio, présentée pour la première fois.