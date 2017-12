Genesis, la nouvelle marque qui veut concurrencer BMW et Mercedes

Genesis, une marque qui appartient au groupe Hyundai s’avère être l’un des secrets les mieux gardés du marché des voitures de luxe aux États-Unis. La marque arrive en tête des dernières enquêtes de qualité et de satisfaction de la clientèle, bien avant les marques de luxe plus traditionnelles telles que Lexus, BMW et Mercedes-Benz.

Genesis, la première véritable marque de luxe coréenne

Heureusement pour Genesis, Hyundai a fait appel à des vétérans de l’industrie pour superviser les nouveaux modèles de la marque. L’ancien patron de conception de Lamborghini, Luc Donckerwolke, aidera à diriger la division et Albert Biermann, ancien directeur de la BMW sera chargé de veiller à ce que les modèles de la Genesis aient un caractère de conduite à la hauteur de leurs rivaux allemands.

Les nouveaux modèles Genesis ont été dévoilés cette année, les berlines G90 et G80. Le G80 était déjà familier à certains, c’est une version mise à jour. Le style revisité de la grande berline offre plus de fonctionnalités et se dote d’un moteur V6 de 3,8 litres. La limousine G90 est également disponible et prête à rivaliser directement avec les Mercedes-Benz Classe S, l’Audi A8, la BMW Série 7 et la Lexus LS.

Quatre nouveaux modèles d’ici 2021 : c’est la promesse de Genesis

Le G70 est le tout nouveau modèle qui ressemblera au Genesis New York Concept à partir de 2018. Comme ses principaux rivaux, la BMW Série 3 et la Mercedes-Benz Classe C, il mettra l’accent sur la dynamique de conduite, l’attention aux détails et la technologie.

Puis, en 2019, Genesis sortira son premier SUV, le GV80. Le concept GV80 avec ses phares à quatre feux donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre en termes de futurs modèles de la marque pour affronter les Audi Q7 et BMW X5. Genesis construira également un SUV plus petit et un coupé pour élargir sa gamme.

Vidéo de la Genesis G80 2018 au LA Auto Show :