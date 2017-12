La prochaine Volvo V40 sera proposée en hybride et purement électrique

La prochaine génération de la Volvo V40 s’assoira sur la plateforme CMA, comme son frère XC40. La flexibilité de cette plateforme permettra l’électrification du modèle qui pourrait comporter plusieurs tailles de batterie.

Des versions hybrides et purement électriques de la V40 sont prévues

Volvo travaille actuellement sur un remplacement de sa berline sportive haut de gamme V40. Ce modèle compact vient en concurrence avec les Volkswagen Golf et Ford Focus, entre autres.

Prévue pour intégrer les éléments de design du Concept 40.2 dévoilé en mai dernier, la V40 possèdera la même architecture que le nouveau XC40 et conservera probablement une longueur d’empattement identique, rendant ainsi son intérieur plus spacieux que le modèle actuel.

L’adoption de l’architecture modulaire compacte (CMA) permettra à la nouvelle V40 d’accéder à une variété de moteurs. Ceux-ci comprendront les moteurs diesel D3 et D4 à 4 cylindres, ainsi que les groupes essence T4 et T5.

En outre, puisque la plateforme a été développé en tenant compte de l’électrification, la V40 devrait être proposée avec des versions hybrides et purement électriques, similaires à ses frères SUV.

Deux tailles de batterie différentes

Par ailleurs, la prochaine Volvo V40 sera proposée avec « au moins deux tailles de batterie différentes », a déclaré Henrik Green, directeur de la division Recherche et Développement de Volvo, ajoutant que « la variante de base sera plus économique, mais avec une gamme légèrement limitée ». Il a également précisé que le modèle haut de gamme sera plus cher mais offrira beaucoup plus d’équipements et de puissance.

Bien qu’on ne sache pas exactement quand Volvo prévoit de lancer la prochaine génération de sa V40, on peut néanmoins s’attendre à ce qu’elle voit le jour en 2019 ou 2020.

Les variantes zéro émission des XC40 et V40 ne seront pas les premiers produits entièrement électriques de la marque, puisque la Polestar 2 devrait arriver au second semestre 2019.