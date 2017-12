Video : la Ford GT à l’assaut de l’Arctic Circle Raceway

Il est normal que la Ford GT, l’une des plus fabuleuses supercars au monde, se rende sur l’un des sites de course les plus spectaculaires de la planète, à savoir l’Arctic Circle Raceway en Norvège. Vidéo.

Une supercar exclusive qui n’aurait jamais dû voir le jour

La nouvelle Ford GT est réellement une merveille moderne. Non seulement parce qu’il s’agit d’une supercar V6 avec une ligne aérodynamique révolutionnaire, mais également parce qu’elle n’aurait jamais dû exister.

En effet, alors que le fleuron des super sportives de Ford a toujours été la Ford Mustang, il était normal que cette dernière soit encore améliorée pour devenir LA supercar de la marque. Mais ce n’est pas ce qui passé.

Contre toute attente, le constructeur américain a préféré abandonner le développement de la Mustang, pour ce qui est d’en faire une supercar, et a enfermé ses meilleurs et plus brillants ingénieurs dans une installation secrète sans fenêtre pour travailler sur la GT.

Ils ont développé une supercar si exclusive que même les personnalités les plus riches de la planète ont dû passer une série de tests pour espérer en posséder une. Et la plupart d’entre eux ne pourront jamais vivre l’expérience de Steve Sutcliffe au volant de cette GT jaune sur le circuit norvégien.

Tentative de record de temps au tour

L’Arctic Circle Raceway est une piste qui a été construite à l’orée du cercle polaire. Il s’agit du plus septentrional des circuits de course.

La nouvelle Ford GT de 650 chevaux y a mené ses derniers tests, pilotée par Steve Sutcliffe d’EVO, lequel nous montre dans cette vidéo de 13 minutes à quel point il aime la supercar.

Vous verrez également le pilote professionnel Stefan Mücke tenter de battre un nouveau record de temps au tour avec des pneus de route.

En plus des images de cette voiture exceptionnelle, EVO vous offre des paysages fabuleux accompagnés de musiques épiques et enivrantes. Bon visionnage !

Offrez le modèle réduit Ford GT 2017 à votre enfant !