Face à une forte demande, Ford augmente la production de la Fiesta

Ford sort désormais chaque jour de son usine basée à Cologne en Allemagne 100 nouveaux véhicules de plus par jour. Cette annonce intervient en réponse à une forte demande. Pour satisfaire les attentes des consommateurs européens, le constructeur américain accélère sa production.

La nouvelle Fiesta : Une voiture polyvalente

Si le précèdent modèle avait connu un succès phénoménal, cette nouvelle voiture se distingue grâce à ses atouts technologiques et ses multiples variétés selon Roelant de Waard, le vice-président de Ford Europe en charge du marketing et des ventes. Les finitions soignées des variétés qui rencontrent un succès fulgurant répondent pour la plupart aux besoins actuels des utilisateurs, il s’agit des finitions haut de gamme (Titanium, Vignale et ST-Line) avec près de 64% des ventes.

La motorisation EcoBoost 1.0 de 100 ch avec 56% de vente a aussi le vent en poupe. Enfin, le système audio premium B&O PLAY, ses 10 haut-parleurs de 675 watts ont équipé 25% des nouvelles Fiesta. Ce véhicule a aussi un palmarès européen riche. La Fiesta a obtenu entre autres 5 étoiles aux tests de sécurité indépendants Euro NCAP, élue voiture connectée de l’année et obtenue le Coup de Cœur du jury par 01Net en France.

Une augmentation de production nécessaire

Au mois de décembre, il y a eu 6 434 immatriculations au Royaume-Uni et en Allemagne avec 4 660 immatriculations. Elle est considérée dans ces deux pays comme la couronne de citadine la plus vendue, ce qui a poussé le géant américain à procéder à une augmentation du rythme de production.

Avec 100 véhicules supplémentaires par jour, la production des Fiesta monte désormais à 1 500 par jour dans l’usine de Cologne. Dès le début de 2018, les versions vendues actuellement seront accompagnées de deux nouvelles déclinaisons. La version Fiesta Active, le premier crossover Fiesta dont le look baroudeur en séduira plus d’un et la Fiesta ST construite par Ford Performance.

Présentation de la nouvelle Ford Fiesta :