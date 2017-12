Vidéo : une Ferrari 360 Modena modèle limousine vendue sur eBay

Certaines personnes ne se contentent pas d’une simple Ferrari 360 Modena. Elles l’achètent, la coupent en deux et ajoutent une longueur de corps suffisante pour en faire une limousine. Sérieusement ?

Moins de 90 000 euros pour cette Ferrari 360 Modena Limousine

Cette Ferrari doit être l’une des choses les plus étranges existant dans l’univers automobile. Elle a commencé sa vie comme Ferrari 360 Modena en 2003, a été convertie en maxi limousine en 2017, puis a été mise aux enchères sur eBay en août dernier. Elle vient d’être vendue pour 104 400 dollars (environ 88 000 euros).

Le vendeur écrivait dans son annonce qu’il en souhaitait 400 000 dollars. Nous sommes donc un peu loin de son prix de réserve.

Il mentionnait également : « il ne s’agit peut-être pas de la Ferrari la plus rare au monde (NDLR : il existe un modèle rouge et un autre noir en Europe), mais c’est la seule aux États-Unis. Elle combine le puissant moteur d’une Ferrari 360 Modena avec le confort et le luxe dont on peut s’attendre d’une limousine ».

Des caractéristiques à la hauteur de son excentricité

Cette Ferrari version limousine peut accueillir jusqu’à 7 passagers, lesquels peuvent y prendre place en franchissant des portes suicide. Elle dispose en outre de 3 toits ouvrants. L’intérieur se dote de sièges en cuir brodés, de 4 téléviseurs à écran plasma, d’un éclairage couleur et d’un système audio ambiophonique.

Son V8 atmosphérique de 3,6 litres de 395 chevaux semble inaltéré et intact. Bien que l’annonce ne le mentionnât pas, il est possible que cette Ferrari ait eu ses suspensions remaniées et d’autres modifications nécessaires pour sa transformation en limousine.

Nous n’avons aucune idée de ce qu’elle peut peser désormais. Mais elle doit être assez loin de ses 1,5 tonne d’origine.

