Le record du monde de vitesse de la Koenigsegg Agera RS en vidéo

En novembre dernier, Koeniggsegg a lancé son Agera RS de 1 360 chevaux sur les routes droites interminables du Nevada afin de s’emparer du record du monde de vitesse. La voici en vidéo.

Koenigsegg s’associe à Hasselblad pour documenter l’événement

Lors de cette tentative réussie de record du monde, l’hypercar a enregistré une vitesse de pointe moyenne de 447,2 km/h. Elle devance ainsi la Bugatti Veyron Super Sport, laquelle avait enregistré un temps record de 431 km/h en 2010.

Pour commémorer ce moment historique sur pellicule, Koenigsegg a collaboré avec le fabricant de caméras suédois Hasselblad. La société a mis à l’essai pour la première fois son propre appareil photo numérique format moyen HB H6D de 100 mégapixels et les résultats sont époustouflants.

Le photographe Toshi Oku a immortalisé cet événement avec le talent que ses pairs lui reconnaissent dans le monde automobile. « Toshi était dans son élément », a commenté Hasselblad sur son site internet. « Les images produites par Toshi tout au long de la journée sont une démonstration éclatante de la ligne attirante et forte de la voiture, le tout sur fond de paysages clairsemés du désert ».

Un shooting photos exceptionnel

Cinq superbes images en noir et blanc ont été capturées durant la course, et un court documentaire de deux minutes mis en place par Hasselblad décrit l’expérience du photographe en train de filmer le véhicule.

C’est la deuxième fois que le fabricant de supercars conclut un partenariat avec Hasselblad. La première était pour montrer le superbe design de l’Agera dans un film intitulé « Above and Beyond ».

Même sans caméra haut de gamme, l’Agera RS est un véhicule étonnant. Sous le capot se tapit un moteur V8 de 5,0 litres développant 1 360 chevaux et 1 371 Nm de couple.

Fan de l’Agera RS ? Offrez-vous une affiche d’art !