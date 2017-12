Land Rover Velar, le plus stylé des Range

Le Range Rover Velar est le SUV tendance en ce moment. Sa forme longitudinale et son intérieur spacieux le rendent très désirable. Mais est-ce le premier Range Rover à donner la priorité au design pour séduire le public ? Zoom sur le SUV luxueux et high-tech aux allures accrocheuses qui se distingue du reste du troupeau.

Performance et conduite agréable

Avec le Velar, Land Rover a combiné la robustesse d’un SUV traditionnel avec la sportivité élégante d’une voiture de sport. Les pièces extérieures, les phares, les pare-chocs, et même les poignées de porte s’intègrent parfaitement dans le design stylé du SUV. Son énorme pare-brise et son toit de verre aident à rendre l’intérieur ouvert et spacieux qui se distingue par deux écrans tactiles proéminents remplaçant presque tous les boutons traditionnels.

Le Velar est livré avec la dernière gamme de moteurs à essence et diesel de Land Rover. Il se positionne comme le Range Rover le plus dynamique de la gamme. Il partage cependant une grande quantité de composants avec les autres modèles de la marque.

Le SUV est équipé d’une suspension pneumatique qui offre d’agréables sensations de conduite, même sur des terrains caillouteux, notamment grâce aux jantes et aux roues adaptables pour la taille du véhicule.

Le meilleur SUV du marché ?

Le Velar entre sur le marché avec une grande variété de rivaux qui vont lui faire une concurrence féroce. C’est une voiture qui se heurte à la Porsche Macan, à la Jaguar F-Pace et à la Volvo XC60, ainsi qu’aux BMW X6 et Mercedes GLE Coupé.

Les capacités tout-terrain du Land Rover Velar :

Si vous vous souciez de la conduite hors route, vous aurez envie de faire des folies, mais il sera judicieux d’opter pour la variante la plus chère, le Velar HSE. Conjointement avec le système de contrôle de la traction hors route et la conduite agréable, le Range Rover Velar est sans doute l’un des meilleurs SUV du moment et certainement le plus stylé des Range.

Présentation dans les moindres détails du Range Rover Velar :