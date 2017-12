Entretenir un véhicule de 8 ans serait moins cher qu’une voiture neuve

Cette étude pourrait ébranler le marché de l’automobile. En effet, on nous a toujours dit qu’une voiture neuve était un investissement sur le long terme. Ce dernier étant censé être moins polluant et plus facile à entretenir. Le pragmatisme en aura tout de même aidé plus d’un en les poussant à choisir une voiture plus vieille.

Une étude sérieuse menée par Vroomly

Le site de comparateur des prix d’entretien des voitures en ligne, Vroomly a fait cette révélation étonnante. Cette étude se base sur cinq années de factures établies et plus de 20 millions de réparations. Selon le site, une 208 de quatre ans peut coûter 423 euros par an. Un modèle 207 plus âgé de huit ans coûtera 346 euros par mois.

Cette différence de 77 euros par mois entre les deux véhicules est considérable. Autre exemple remarquable, une Volkswagen Tiguan essence affichera 170 euros de plus qu’un modèle plus ancien. L’idée selon laquelle une voiture neuve est donc la meilleure chose qui puisse vous arriver en termes d’entretien est loin d’être la bonne.

Des conditions à remplir tout de même

Pour que cette bascule puisse être constatée, il faut que l’automobile ait passé le cap des 5 ans. Une autre condition est le dépassement de 60 000 km au niveau du kilométrage. Une fois qu’une voiture a atteint ce cap, des interventions lourdes doivent être faites. Elles touchent la distribution de la voiture par exemple et peuvent atteindre 650 euros.

Cette étude intervient à un moment où l’Insee constate que le prix des pièces détachées a doublé plus rapidement que l’inflation depuis 1998. Les ménages perdent ainsi un tiers de leur budget automobile dans la réparation, l’entretien et les pièces détachées. Les transactions automobiles démontrent ces changements, en effet, 55 % d’entre elles concernent les voitures de plus de 8 ans. Une mauvaise nouvelle pour le gouvernement qui veut voir rouler des voitures moins polluantes.