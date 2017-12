Top 5 des voitures électriques les plus rapides

Les voitures électriques sont généralement associées au respect de l’environnement et même à la technologie de conduite autonome. Désormais, elles revendiquent aussi la performance et la vitesse généralement associées à leurs homologues de combustion interne. Voici 05 véhicules électriques les plus rapides au monde.

Faraday FF 91

Le FF91 de Faraday ressemble à un SUV sportif combinant des éléments de la Tesla Model X et de la BMW i8 en termes de style. La société automobile a conçu un véhicule électrique ultra-rapide qui passe de 0 à 100 km/h en seulement 2,39 secondes.

Lucid Air

Développé par Lucid Motors, le Lucid Air est une voiture électrique haut de gamme, avec près de 1 000 ch. Un prototype Alpha de la Lucid Air est passé de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Elle sera lancée en 2019 en 255 unités pour la version 1 000 ch pour lesquelles le prix n’a pas été finalisé (mais il sera probablement plus de 125 000 dollars USD).

Rimac Concept One

À 980 000 dollars, le Rimac Concept One est non seulement une voiture électrique rapide, mais aussi un bijou coûteux de la joaillerie automobile. Cette voiture peut atteindre 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes. Le Rimac Concept One utilise un moteur électrique de 1 088 chevaux capable d’alimenter le véhicule jusqu’à 500 kilomètres en une seule charge.

Tesla Model S P100D

Après la Porsche 918 Spyder et la La Ferrari, le Model S de Tesla est la troisième voiture de production à accélération la plus rapide jamais produite. Lorsque le mode Ludicrous est activé, la voiture électrique pure passe de 0 à 100 Km/h en seulement 2,7 secondes, avec une vitesse qui avoisine 250 km/h. Le moteur de 770 chevaux a une autonomie de 507 kilomètres.

Nio EP9

Elle a été autoproclamée la voiture électrique la plus rapide au monde. Le support aérodynamique extrême de l’EP9, son châssis en fibre de carbone léger de 1 341 chevaux et sa vitesse de pointe de 313 km/h lui ont permis d’établir un nouveau record sur (6 min 45,9s) le circuit Nürburgring Nordschleife en Allemagne.