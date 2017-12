La Subaru WRX 2020 sera fortement influencée par le concept Viziv

D’ici 2020, nous aurons un premier aperçu de la toute nouvelle Subaru WRX. Un rafraîchissement modeste en 2018 maintiendra la pertinence de la berline sportive pour les quelques années à venir. Mais en 2020, elle obtiendra une nouvelle plateforme et son design sera très nettement inspiré par le concept Viziv.

De nombreux éléments seront repris du concept Viziv

Selon certains rapports, la nouvelle Subaru WRX devrait en effet emprunter un certain nombre d’éléments du concept Viziv Performance, lequel a été présenté plus tôt cette année au Tokyo Motor Show. Selon Mamoru Ishii, directeur de conception chez Subaru, la prochaine génération de WRX sera fortement inspirée par le concept à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le concept Viziv Performance est un peu plus long que la WRX actuelle. Bien qu’il partage le moteur boxer et la transmission intégrale avec le modèle de production, un groupe motopropulseur hybride est également à l’étude. Il devrait faire ses débuts en 2020 et pourrait donc être une option de motorisation pour la prochaine Subaru WRX 2020.

L’électrification au cœur de la prochaine WRX

L’attrait sportif global de la WRX ne devrait néanmoins pas en souffrir. « Nous savons que la technologie autonome et connective arrive, et pour de nombreux clients, c’est formidable, mais nous ne pensons pas que c’est que veulent tous nos clients », a commenté Ishii. « Pour certains, le plaisir de conduire est toujours très important et c’est ce que nous explorons. La transmission intégrale sera maintenue car elle est essentielle à la puissance et aux performances attendues par nos clients ».

La prochaine Subaru WRX fera ses débuts en 2020 et adoptera donc la nouvelle plateforme du constructeur. Non seulement celle-ci sera mieux adaptée à une configuration hybride, mais elle sera également plus solide et plus légère que la génération actuelle.

