Tonino Lamborghini : une marque prestigieuse de produits Lifestyle

Depuis sa création en 1981, la société Tonino Lamborghini a créé des produits qui incarnent l’innovation et l’intemporalité, valeurs caractéristiques de la marque au taureau. Chacun d’entre eux est fabriqué en Italie, un pays universellement réputé pour sa culture de la beauté et de l’excellence. Sélection d’accessoires pour gentlemen.

Tonino Lamborghini

La vision de Tonino Lamborghini, héritier de la famille Lamborghini, est d’apporter la passion et l’esprit de l’Italie avec des produits uniques et distinctifs influencés par l’art italien et le design industriel.

Il s’est inspiré de son héritage familial et de sa vaste expérience en génie mécanique et automobile pour développer une marque Lifestyle avec une gamme de produits de luxe particulièrement raffinée et prisée par les passionnés : montres, lunettes, smartphones, parfums, vêtements, meubles, accessoires de sport, etc.

Depuis plus de 30 ans, Tonino Lamborghini est synonyme de style de vie Made in Italy. Ses produits sont des créations qui vont au-delà des caprices de la mode. L’excellence de leur facture est connue à travers le monde de tous les amoureux de la marque.

Le coupe cigare : un compagnon fidèle

Si vous aimez les bons cigares, alors vous savez qu’un coupe cigare est un outil indispensable dans votre arsenal d’accessoires. Le coupe cigare Tonino Lamborghini est un produit exceptionnel, au design élaboré et conçu dans des matériaux haut de gamme.

Les boutons de manchettes : essentiels à tout gentleman

Summum de l’élégance masculine, les boutons de manchettes en disent souvent long sur celui qui les porte. Les boutons de manchettes Tonino Lamborghini ont une fermeture en forme de bouclier arborant le taureau Miura du logo de la marque.

La bague : un signe distinctif

Tonino Lamborghini a signé toute une gamme de bagues pour homme. Toutes proposent un design raffiné, sobre et élégant. Cet accessoire complète à merveille la panoplie du parfait gentleman.

