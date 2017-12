Essai Volvo XC40, elle a vraiment du caractère !

Alors que le segment des crossovers compacts est en plein essor et ne montre aucun signe de faiblesse, le timing de Volvo pour sa toute nouvelle XC40 ne pourrait être que meilleur. Elle a bel et bien l’apparence d’une Volvo, mais repousse les limites avec des lignes aux caractères fortes et une palette de couleurs accrocheuses. Les experts ont testé pour vous, voici leur débriefing.

Le meilleur des petits SUV

La XC40 a bel et bien l’allure et l’empattement d’un SUV, mais elle est plus petite que ses rivaux (BMW X1, Audi Q3 et Mercedes GLA). Malgré sa taille réduite, elle reflète (comme prévu) une présence imposante.

La XC40 est dotée d’une généreuse cabine arrière et avant, comparable à la BMW X1, la meilleure du segment. Le siège du conducteur est plus élevé au-dessus du sol que ce qu’offrent les concurrents, bien que le conducteur ne se sente pas particulièrement très en hauteur dans la voiture. Le confort sur les sièges multi-usages est optimal et la visibilité vers l’avant est parfaite.

Les volumes de fret mesurés ne sont pas les meilleurs de la catégorie, mais l’espace est exceptionnellement polyvalent et adaptable avec 460 litres.

Une conduite parfaite et agréable pour le milieu urbain et les sentiers

Subjectivement, le XC40 est bien à la hauteur des attentes. Elle passe de 0 à 100 km en 7,9 secondes et demeure nettement moins gourmande avec une consommation affichée de 5,1 l/100 km. La direction lucide et la maniabilité rapide sont d’autres atouts qui peuvent séduire le conducteur.

Les inconvénients ? Les changements de transmission sont parfois frustrants pour les puristes de la conduite et le rugissement des pneus est un peu intrusif en mode croisière. Presque toutes les aides à la sécurité active sont présentes : système de conduite semi-autonome, caméra de recul et capteurs de stationnement, aide au maintien dans une voie…

Vidéo essai sur route de la Volvo XC40 :

La XC40 sera disponible pour le prix de 45 100 € concernant les versions T5 essence de 247 ch et le D4 diesel de 190 ch.