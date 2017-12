Le coupé sport Polestar 1 ne sera pas vendu en France

Polestar est la division performance de Volvo. Le nouveau coupé Polestar 1 de 600 chevaux, dont le lancement est prévu en 2019, ne sera cependant pas commercialisé en France.

Pourquoi pas la France ?

En octobre dernier, Polestar a dévoilé sa toute première voiture de sport, un véhicule hybride de 600 chevaux. Ce coupé signe un nouveau départ pour la marque, puisque Polestar s’est récemment séparée de Volvo et a décidé de se concentrer sur une unique chose : la puissance de la batterie haute performance.

Polestar vient de révéler plusieurs détails sur son prochain coupé hybride, notamment l’ouverture de showrooms interactifs appelés « Polestar Spaces » pour permettre aux clients de découvrir ses voitures.

Ces salles d’exposition seront lancées en 2019 en Chine, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Norvège, ainsi qu’aux États-Unis, désignant ainsi les marchés de lancement de la Polestar 1.

Pourquoi choisir ces pays et non d’autres, comme la France ou la Grande-Bretagne par exemple ? Parce que la marque a basé sa décision sur la demande initiale des clients, et que les marchés cités précédemment sont les plus prometteurs pour elle et son coupé de sport hybride.

En outre, Polestar a confirmé la construction d’un centre de production de Chengdu en Chine, laissant augurer une entrée en fabrication de la Polestar 1 dans un avenir très proche.

Une Polestar 1 de 600 chevaux

La Polestar 1 est la réponse de Volvo aux divisions de performance et de luxe allemandes Mercedes-AMG et BMW M. Elle embarque un groupe motopropulseur hybride de 600 chevaux et 1 000 Nm de couple.

En dépit de cette débauche de puissance, la Polestar 1 ne peut pour le moment parcourir que 150 km sur batterie seule. La marque annonce toutefois travailler sur l’optimisation de cette autonomie.

